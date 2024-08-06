344 кандидата зарегистрировали на муниципальные выборы в Псковской области

17:30, 06 августа 2024, ПАИ

Регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления завершилась в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Всего по 13 избирательным кампаниям зарегистрировано 344 кандидата, из них два в порядке самовыдвижения и 342 от политических партий ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Новые люди», «Яблоко», «Родина» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

В регистрации отказали семи кандидатам, из них троим в порядке самовыдвижения и четверым от партий КПРФ, «Социальная защита», «Партия возрождения России» и «Гражданская инициатива». Утратили статус выдвинутого 13 кандидатов от КПРФ.

По выборам депутатов представительных органов в Плюсском, Порховском, Дновском, Бежаницком и Усвятском муниципальных округах зарегистрировано 263 кандидата, из них два в порядке самовыдвижения и 261 от политических партий.

Отметим, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.