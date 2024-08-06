На 72% выросли продажи легковых автомобилей в России

18:23, 06 августа 2024, ПАИ

855 561 новый легковой автомобиль продали в России с января по июль этого года. Это на 72 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Объёмы реализации новых легковых автомобилей росли с января по март, а с апреля по июнь – снижались. В июле они снова начали увеличиваться, но достигнутый показатель уступил апрельскому (137 тысяч штук) и мартовскому (146,5 тысячи штук), уточнили эксперты. При этом по итогам июля текущего года в России продали 136 221 новый легковой автомобиль, что на 42,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что в России за семь первых месяцев 2024 года продали один миллион автомобилей.