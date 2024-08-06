Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

На 58% увеличились продажи новых автомобилей в России

Один миллион автомобилей продали в России за семь месяцев 2024 года. Это на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минпромторг.

В том числе за этот период реализовали почти 12,4 тысячи электромобилей, 72 тысячи легковых коммерческих автомобилей, 74 тысячи грузовиков, 12,3 тысячи автобусов.

По данным «Автостата», с 29 июля по 4 августа в России реализовали 36 392 новых легковых автомобиля. Это является рекордным показателем, начиная с 15-й недели (8–14 апреля), то есть почти за последние четыре месяца.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 августа 2024

Завод «Титан-Полимер» начал отгрузку крупных партий БОПЭТ-плёнки с новым покрытием
06 августа 2024

Сбережения жителей Псковской области на депозитах за год выросли на 25%
05 августа 2024

Руководитель инвестпроекта крупного животноводческого комплекса стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное
05 августа 2024

О тенденциях потребления молока в России рассказал специалист
05 августа 2024

Руководитель инвестпроекта крупного животноводческого комплекса Алексей Лебедев станет гостем программы «Бизнес-ланч»
01 августа 2024

«Альфа-банк» повысил ставки по накопительному счёту до 19%
01 августа 2024

Налоговые поступления в бюджет Псковской области за полгода выросли почти на 1,5 млрд рублей
31 июля 2024

В России наблюдается снижение цен на яйца, огурцы и морковь

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...