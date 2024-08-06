На 58% увеличились продажи новых автомобилей в России

17:19, 05 августа 2024, ПАИ

Один миллион автомобилей продали в России за семь месяцев 2024 года. Это на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минпромторг.

В том числе за этот период реализовали почти 12,4 тысячи электромобилей, 72 тысячи легковых коммерческих автомобилей, 74 тысячи грузовиков, 12,3 тысячи автобусов.

По данным «Автостата», с 29 июля по 4 августа в России реализовали 36 392 новых легковых автомобиля. Это является рекордным показателем, начиная с 15-й недели (8–14 апреля), то есть почти за последние четыре месяца.