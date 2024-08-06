Две тонны белорусских томатов попытались ввезти без документов через Псковскую область

19:19, 06 августа 2024, ПАИ

Ввоз двух тонн свежих томатов пресечён на фитосанитарном контрольном пункте «Долосцы», расположенном на российско-белорусской границе РФ в Псковской области. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Установлено, что у продукции отсутствует фитосанитарный сертификат, подтверждающий соответствие ввозимого товара единым карантинным требованиям. В связи с этим ввоз двух тонн томатов на территорию России был запрещен.