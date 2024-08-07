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Выставка Сергея Сиренко «Здесь был Пушкин» откроется в псковской библиотеке

Выставка Сергея Сиренко «Здесь был Пушкин» откроется в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина 7 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Открытие пройдет с участием автора. Сергей Сиренко – заслуженный художник Российской Федерации, лауреат премии города Москвы, академик Международной академии культуры и искусства, член Товарищества живописцев Московского Союза художников, член Союза художников России, профессор Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств.

Сергей Сиренко – тот самый человек, который украсил библиотеку имени Каверина фресками – сюжетами из сказок. За росписи областной детской библиотеки города Пскова на сюжеты из произведений А. С. Пушкина художник стал лауреатом премии Ленинского комсомола 1989 года в области литературы и искусства.

Открытие выставки состоится 7 августа в 17:00 в выставочном зале на веранде библиотеки В. А. Каверина.

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