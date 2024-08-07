В Палкинской больнице работает новый специалист по ультразвуковой диагностике

07:42, 07 августа 2024, ПАИ

Врач ультразвуковой диагностики Михаил Цветков больше месяца работает в Палкинском филиале Псковской межрайонной больницы, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Он врач в третьем поколении, окончил Санкт-Петербургский педиатрический университет и там же прошёл переподготовку по ультразвуковой диагностике.

Ранее Михаил Цветков работал главным врачом Псковской станции переливания крови. «Это был полезный опыт, я научился многим дисциплинирующим вещам, планированию, взаимодействию с разными людьми. Но в какой-то момент я понял, что могу потерять врачебную практику, ведь работа управленца не оставляет времени на самореализацию как узкого специалиста», – делится он.

Также после переквалификации на врача УЗИ специалист работал в Псковской городской больнице, Псковском областном клиническом онкологическом диспансере.

Переехать в Палкинский район Михаил Цветков согласился, так как еще у его родителей там была дача.

Специалист получил выплаты по программе «Земский доктор». «Я считаю, что государство оказывает колоссальную и своевременную поддержку, благодаря которой врачи получают материальную опору, а медучреждения в районах – востребованных специалистов».

Врач делает УЗИ мягких тканей, слюнных, щитовидной, молочных желёз, периферических лимфоузлов, брюшной полости, мочевого пузыря. В условиях стационара осуществляется пункционная биопсия. В планах научиться делать УЗИ глубоких вен.

Он ведет приём в понедельник, среду и четверг с 9:00 до 14:00.