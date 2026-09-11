Конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции» стартует в Пскове

12:02, 11 сентября 2026, ПАИ

Конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции» стартует в Пскове. Творческое состязание традиционно приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дети полицейских представят в работах собственное видение служебных будней пап и мам. Принять участие могут юные художники в возрасте от 6 до 14 лет. Рисунки разрешено выполнять карандашом, акварелью, фломастером, гуашью и в других техниках. Размер работы должен быть не менее формата А4.

В этом году конкурсная комиссия предусмотрела отдельную номинацию, посвящённую Году единства народов России. Работы принимают до 30 сентября 2026 года по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 48, кабинет 260.

К рисунку необходимо приложить название работы, фамилию, имя и возраст автора, а также данные о родителях: Ф. И. О., подразделение полиции, должность, звание, номер контактного телефона и название работы. Лучшие работы, отобранные жюри, в состав которого войдут представители Общественного совета при региональном УМВД и сотрудники полиции, направят в МВД России для участия в федеральном этапе конкурса.