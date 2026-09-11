Святогорский крестный ход прошёл в Красногородске

12:06, 11 сентября 2026, ПАИ

Святогорский крестный ход с чудотворной Святогорской Феодоровской иконой Пресвятой Богородицы прошёл по центральным улицам Красногородска сегодня, 11 сентября. Об этом сообщили в районной газете «Заря».



Фото: районная газета «Заря»



Фото: районная газета «Заря»



Фото: районная газета «Заря»



Фото: районная газета «Заря»



Фото: районная газета «Заря»



Фото: районная газета «Заря»



Фото: районная газета «Заря»



Фото: районная газета «Заря»



Фото: районная газета «Заря»

















Братия Святогорского монастыря во главе с игуменом Василием (Бурковым) прибыла в Красногородск с чудотворной иконой. Крестный ход прошёл под проливным дождём – от Красногородской специальной школы-интерната до храма Святителя Николая. В шествии приняли участие настоятель Красногородского храма и приход. В течение всего пути игумен монастыря окроплял всех святой водой.

Игумен Василий (Бурков) и настоятель храма Алексий Любшин подняли чудотворный образ у входа в храм. Прихожане проходили под поднятой иконой, с молитвой совершая поясные поклоны. Так верующие заручаются покровительством Божией Матери, чтобы пребывать под покровом Божественной благодати Царицы Небесной.

Верующие прикладывались к святыне, пока в храме Святителя Николая совершалась литургия. После икона вернётся в свою обитель.

Согласно указу Псковской духовной консистории от 22 сентября 1813 года, в первый день сентября было учреждено ежегодное крестное хождение из Святогорского монастыря со святыми чудотворными иконами Божией Матери в Новоржев, Опочку и другие населённые пункты. Поводом для издания указа явилась просьба жителей Новоржева и окрестных сёл о принесении святых икон для возношения благодарственных молитв к Богу и Божьей Матери за спасение от гибели и разорения французами в Отечественной войне 1812 года.

Традиция проведения крестного хода прервалась в советское время и возродилась лишь в 2022 году.

Когда чудотворный Феодоровский образ Божией Матери появился в Святогорской обители – в точности неизвестно. Монастырское предание сообщает, что писали его греки. Эта икона благополучно пережила невзгоды богоборческой эпохи и ныне, как и до революции, пребывает в Успенском соборе монастыря, на южной стене основного четверика. Икона почитается как чудотворная – первые письменные свидетельства исцелений зафиксированы в XIX веке.