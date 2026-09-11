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Общество

Вирусолог рассказал о переносчиках нового азиатского вируса в России

Случаев заболевания граждан России новым азиатским вирусом (ALTNV) не зарегистрировано. Об этом РИА Новости сообщил директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев. По его словам, клещи вида Haemaphysalis longicornis, которые могут передавать этот вирус, в России встречаются достаточно редко.

Фото: ПАИ

Информация о выявлении нового азиатского вируса (ALTNV) в районах Китая ранее появилась в медицинском журнале New England Journal of Medicine. Уточняется, что вирус относится к группе ортонайровирусов и может передаваться человеку через укус длиннорогого клеща вида Haemaphysalis longicornis.

«Клещи эти встречаются достаточно редко, на европейской части России они не встречаются, это не те клещи, которые передают клещевой энцефалит и боррелиоз. Они могут встречаться на Дальнем Востоке. Мы пока что не знаем, присутствует ли в них этот вирус, насколько они часто кусают человека, тоже данных мало», – сказал Лукашев.

Он также подчеркнул, что в России уже несколько лет реализуется проект по поиску новых вирусов в клещах, включая этот вирус и его близкие аналоги. «Поэтому эта тема в нашей стране активно исследуется», – добавил вирусолог.

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