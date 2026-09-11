От игровых мошенников до вербовки: какие угрозы подстерегают детей в Сети

12:31, 11 сентября 2026, ПАИ

Число подростков, пострадавших от киберпреступлений, за шесть месяцев текущего года выросло на 35,5%. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в своей авторской программе «Внимание, дети!» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM).

По словам омбудсмена, дети становятся жертвами мошенников при покупках на маркетплейсах и в компьютерных играх, переходят по фишинговым ссылкам, оказываются вовлечены в дропинг, а также могут стать объектами вербовки.

«А вы знаете, где сейчас находится ваш ребёнок и чем он занимается? А вечером, когда, закрывшись в своей комнате, он залипает в интернете, — что он там ищет, с кем общается?» — обратилась Наталия Соколова к родителям.

Одной из распространённых угроз она назвала кибербуллинг — травлю и оскорбления в соцсетях, мессенджерах и комментариях. По словам омбудсмена, такое давление может серьёзно повлиять на психологическое состояние ребёнка, вызвать тревожность, чувство беспомощности или агрессию.

Всё более серьёзной проблемой становится и вербовка подростков в преступные схемы. Ребёнку могут предложить под видом заработка доставить какой-либо предмет или выполнить другое поручение, не объясняя его реального назначения. В отдельных случаях несовершеннолетних пытаются склонить к диверсионной деятельности.

Опасность представляют и различные челленджи, которые распространяются в социальных сетях и мессенджерах. Желание получить популярность или одобрение сверстников может подтолкнуть подростка к рискованным действиям — например, опасным селфи на высоте, проникновению в технические помещения или зацепингу.

К деструктивным интернет-трендам Соколова также отнесла самоповреждение, вандализм, хулиганство и магазинные кражи. Отдельный риск — контент, который пропагандирует насилие, жестокость и другие опасные формы поведения.

Ещё одна проблема — чрезмерное увлечение виртуальным миром. Игры и ролики могут постепенно вытеснять реальное общение с друзьями и семьёй.

Наталия Соколова рассказала, что однажды на встрече с подростками девочка попросила разрешить ей задать вопрос в сообщении, поскольку редко общалась с людьми вживую. По её словам, даже дома члены семьи преимущественно переписывались друг с другом в социальных сетях.

При этом омбудсмен считает, что защищать детей от интернет-угроз нужно не только запретами. Главная задача родителей — научить ребёнка распознавать опасность и доверять взрослым.

Специалисты рекомендуют заранее установить семейные правила пользования гаджетами, ограничить время в интернете и настроить родительский контроль. В частности, можно использовать фильтры контента, ограничения на покупки и настройки безопасности в приложениях и на роутере.

Особое правило, которое Наталия Соколова советует запомнить детям и родителям, звучит так: «Остановись — спроси — проверь». Если ребёнку предлагают бесплатный игровой предмет, промокод, подарок или лёгкий заработок, не стоит сразу переходить по ссылке или соглашаться. Сначала лучше показать предложение родителю или другому взрослому.

При этом контроль, по словам омбудсмена, должен восприниматься ребёнком как забота, а не слежка. Родителям важно регулярно спрашивать, что дети смотрят в интернете, с кем общаются и что их беспокоит.

Если проблема уже возникла, Наталия Соколова советует не ругать ребёнка. При кибербуллинге необходимо сохранить скриншоты, заблокировать обидчика и пожаловаться администрации соцсети. Если ребёнок столкнулся с мошенничеством, нужно как можно быстрее заблокировать банковскую карту. При попытках вовлечь несовершеннолетнего в противоправную деятельность следует обращаться в полицию.

«Во всём важна профилактика», — подчеркнула Наталия Соколова, призвав родителей быть для ребёнка прежде всего защитниками, к которым можно обратиться за помощью.