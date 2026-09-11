Память жертв фашизма почтили на траурном митинге в Пскове

12:21, 11 сентября 2026, ПАИ

11 сентября в Пскове в сквере Павших Борцов состоялось торжественно-траурное мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв фашизма. От имени депутатов Псковской городской Думы в нем принял участие заместитель председателя Думы Михаил Иванов, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



























«Пока мы помним о жертвах фашизма, этой страшной человеконенавистнической идеологии – у нас есть шанс не допустить того, чтобы эта тьма снова когда-либо накрыла землю. Вечная память тем, чьи жизни были безжалостно отняты», – отметил он.

После заупокойной литии участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили к мемориалу цветы.

Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. В 2026 году эта дата приходится на 13 сентября. День учрежден в память о миллионах людей, погибших от рук нацистов и их пособников во время Второй мировой войны.

В этот день вспоминают жертв войны, узников концлагерей и мирных жителей, ставших жертвами нацистских преступлений. Памятные мероприятия проходят у мемориалов и воинских захоронений, где люди возлагают цветы и венки, чтобы сохранить память о погибших и напомнить о трагических последствиях фашизма.