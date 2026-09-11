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Общество

Концерт на колокольне Троицкого собора в Пскове закрыл фестиваль ​«Крыпецкие перезвоны»

В Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова прошёл звон-концерт и закрытие Международного фестиваля колокольного звона «Крыпецкие перезвоны», передаёт корреспондент ПАИ.

  • Закрытие фестиваля колокольного звона «Крыпецкие перезвоны»
    Фото: ПАИ
  • Закрытие фестиваля колокольного звона «Крыпецкие перезвоны»
    Фото: ПАИ
  • Закрытие фестиваля колокольного звона «Крыпецкие перезвоны»
    Фото: ПАИ
  • Закрытие фестиваля колокольного звона «Крыпецкие перезвоны»
    Фото: ПАИ
  • Закрытие фестиваля колокольного звона «Крыпецкие перезвоны»
    Фото: ПАИ

Напомним, открытие фестиваля состоялось вчера, 10 сентября, в Савво-Крыпецком монастыре. Там же на звон-концерт сыграли звонари из Пскова, Санкт-Петербурга, Твери, Петрозаводска и Республики Беларусь. Гости и участники праздника услышали голос «Крыпецкого благовестника» – самого большого колокола в Псковской области.

В этот же день фестиваль продолжился в Пскове: в храме Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу) прошёл мастер-класс по колокольному звону.

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