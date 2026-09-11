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Общество

Проблему с дождевой водой у домов на Вокзальной в Пскове решат после обследования территории

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов провёл выездной приём граждан в своём избирательном округе. Поводом для визита стало обращение жителей многоквартирных домов № 44 и 46 на улице Вокзальной, которые столкнулись с проблемой отведения дождевых и талых вод на прилегающей территории. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания.

Фото: ПАИ

По мнению жильцов, корень проблемы кроется в изменениях дорожной инфраструктуры. В 2019 году для предотвращения превышения скорости в придомовом проезде была установлена искусственная неровность. Однако это нарушило естественный отток воды. Существующий ливневый колодец оказался фактически перекрыт, а отсутствие бордюрного ограждения позволяет воде свободно растекаться по двору, образуя глубокие лужи. Ситуацию усугубляет неудовлетворительное состояние площадки перед мусорными контейнерами, где образовались ямы и просадки грунта, а сам участок используется под парковку.

В ходе обсуждения был поднят вопрос разграничения зон ответственности. Выяснилось, что придомовая территория заканчивается у края асфальтового покрытия, а участок за дорогой относится к землям муниципального значения. Представитель управляющей компании сообщил, что для временного устранения последствий предприятие прокладывает водоотводные канавки и подсыпает проблемные участки асфальтовой крошкой, однако эти меры не дают стойкого эффекта. Жители предложили рассмотреть возможность демонтажа искусственной неровности.

Алексей Севастьянов подчеркнул, что вопросы безопасности дорожного движения и комфортной среды должны решаться комплексно, без ущерба для жителей. Депутат отметил, что аналогичные проблемы с водоотведением наблюдались и у соседних домов и их удалось решить.

По итогам встречи была достигнута договорённость, что в течение недели депутат совместно со специалистами управления городского хозяйства администрации города и управляющей компании проведёт обследование территории. На повторной встрече, которая состоится через неделю, будет определён порядок работ и чётко распределены зоны ответственности между муниципалитетом и управляющей компанией.

Завершая встречу, Алексей Севастьянов призвал жителей не оставаться в стороне и напомнил, что всегда открыт для обращений, подчеркнув, что решение общих проблем во многом зависит от совести и гражданского самосознания каждого.

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