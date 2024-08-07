Новый проект о главных спортивных новостях Псковской области запустили на «7 НЕБЕ»

10:14, 07 августа 2024, ПАИ

Новый проект «Спортинформ» о главных спортивных новостях Псковской области запустили на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM). Программа будет выходить по вторникам в 7:00, 9:00, 13:00, 19:00 и утром в среду.

Ведущий Алексей Соболев готовит для слушателей лучшую и объективную выжимку новостей из мира спорта Псковской области. Он предан девизу «быстрее, выше, сильнее» и никогда не сдаётся.

Алексей Соболев будет маяком в безграничной вселенной спорта: от юниоров до профессионалов, от школьного двора до стадиона, от тренера до чемпиона.