Новый проект о главных спортивных новостях Псковской области запустили на «7 НЕБЕ»
Новый проект «Спортинформ» о главных спортивных новостях Псковской области запустили на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM). Программа будет выходить по вторникам в 7:00, 9:00, 13:00, 19:00 и утром в среду.
Ведущий Алексей Соболев готовит для слушателей лучшую и объективную выжимку новостей из мира спорта Псковской области. Он предан девизу «быстрее, выше, сильнее» и никогда не сдаётся.
Алексей Соболев будет маяком в безграничной вселенной спорта: от юниоров до профессионалов, от школьного двора до стадиона, от тренера до чемпиона.
Напомним, что видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
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