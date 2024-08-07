Два пожара ликвидировали в Псковской области за двое суток
Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Огонь повредил веранду жилого дома в микрорайоне Павшино в Пскове. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в помещении веранды. Дом удалось спасти.
Кроме того, огонь повредил кровлю и стены бани на улице Заводской в Невеле. Предположительной причиной возгорания является неисправность конструкции печной трубы. Пожарные спасли от огня две хозяйственные постройки.
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