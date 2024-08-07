Супруги Егоровы из Опочецкого района отметили золотую свадьбу
Супруги Юрий Александрович и Надежда Алексеевна Егоровы из Опочецкого района отметили 50-летие совместной жизни, сообщили ПАИ в комитете юстиции Псковской области.
Супружеская пара оставила свои подписи в книге почётных юбиляров. Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин пожелал юбилярам счастья и здоровья. Кроме того, супругам вручили цветы и золотую медаль, утверждённую губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
Отметим, что связаться с представителями ведомства можно в личных сообщениях официального паблика комитета юстиции Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».
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