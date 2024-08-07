На семейное мероприятие «Спасибо за всё» приглашают псковичей

14:49, 07 августа 2024, ПАИ

Посетить семейное мероприятие «Спасибо за всё», посвящённое Яблочному, Медовому и Ореховому Спасам, приглашают псковичей. Оно состоится во Дворе Постникова в среду, 14 августа, в 18:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На празднике гостей ожидает интерактивно-фольклорная экскурсия «Обережный поясок» по выставкам и объектам Двора Постникова, ярмарочная торговля, концертно-интерактивная программа с участием ансамблей «Скоморошина», «Брусника», «Гайтан» и «Уграда».

Вход на мероприятие платный.