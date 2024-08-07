Рыночный ангар на Четырёх углах начали сносить

16:22, 07 августа 2024, ПАИ

Ангар рынка на территории между Рижским проспектом, улицами Горького и Петровской на так называемом рынке «Фавор» будет снесён. В среду, 7 августа, начались подготовительные работы, вокруг ангара появился забор, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва















Ещё в октябре 2023 года администрация Пскова обратилась в Арбитражный суд Псковской области с исковым заявлением к ООО «Фавор», в котором просила обязать ООО «Фавор» «произвести демонтаж самовольно установленного объекта движимого имущества (нестационарный торговый объект (торговый комплекс) одноэтажное сооружение с модулем, антресолью, частично белого и частично красного цвета, с мансардной крышей, ориентировочной площадью 946,3 квадратных метров), принадлежащего ООО «Фавор», расположенного на территории города Пскова в границах земельного участка с КН 60:27:0050215:213 на Рижском проспекте, дом № 9». Городские власти также просили суд обязать ООО привести расположенный под указанным объектом движимого имущества земельный участок в первоначальное состояние, существовавшее до установки объекта. Кроме того, администрация Пскова просила суд, в случае если «Фавор» откажется сносить постройку, снести её самостоятельно, а стоимость работ обязать возместить ООО. Ответчик настаивал, что ангар – это недвижимое имущество.

Однако суд пришёл к выводу о том, что технические характеристики спорного объекта не позволяют отнести данный объект к объекту недвижимости. Арбитражный суд Псковской области обязал ООО «Фавор» ангар демонтировать в 20-дневный срок после вступления решения суда в силу. В случае, если компания не сделает это сама, городские власти получили возможность произвести демонтаж своими силами, а возмещения затрат возложить на ООО.

Резолютативная часть решения суда была оглашена 20 марта 2024 года. Данное решение было оспорено ООО «Фавор» в четырнадцатом арбитражном апелляционном суде. Согласно постановлению Апелляционного суда, решение Арбитражного суда Псковской области от 27 марта 2024 года по делу N А52-6745/2023 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «Фавор» – без удовлетворения. Постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции вступило в законную силу 05 июля 2024 года.

Однако ООО «Фавор» также подаёт иск в арбитраж с просьбой признать право собственности «на недвижимое имущество – фундамент объекта незавершённого строительства, назначение – нежилое, расположенный по адресу город Псков, Рижский проспект, 9». Суд в иске ООО отказал. Решение суда также устояло в апелляционной инстанции – 14-м Арбитражном суде (Вологда). Постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции вступило в законную силу 26 июля.

«Поскольку ООО «Фавор» не стало в определённые судом сроки самостоятельно сносить нестационарный объект, согласно решению суда администрация города занялась этим силами муниципального казённого учреждения», – пояснил корреспонденту ПАИ заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов.

Он отметил, что конструкция будет разобрана и складирована: «Мы передадим её ООО «Фавор» после оплаты последним работ по демонтажу». Сам демонтаж, по словам заместителя главы администрации, «процесс небыстрый». «Сегодня начались подготовительные работы с привлечением сотрудников правоохранительных органов», – отметил он.

Как стало известно ПАИ, во время начала работ присутствовала представительница ООО «Фафор», которая препятствовала началу работ. Потребовалось вмешательство полицейских.