Псковские коммунисты благодаря скандалу улучшили свои позиции в медиарейтинге

18:04, 07 августа 2024, ПАИ

Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов Пётр Алексеенко и депутат регионального парламента Дмитрий Михайлов улучшили свои позиции в топ-15 медиарейтинга депутатов областного парламента. В июле Пётр Алексеенко поднялся на пять пунктов и занял третье место, а Дмитрий Михайлов поднялся на три позиции и занял четвертое место. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Однако рост коммунистов в топ-15 медиарейтинга связан со скандалом, отмечают составители рейтинга. Так, на 35-й сессии областного Собрания по инициативе коммунистов прошёл парламентский час, который был посвящён работе ОЭЗ «Моглино». И Дмитрий Михайлов публично признался, что представители КПРФ специально не стали обострять обсуждение, а ещё заявил, что и сам хотел бы работать в ОЭЗ. Этот момент стал поводом для внутрипартийных трений: некоторые коммунисты назвали ситуацию «позорищем». Но Пётр Алексеенко не нашёл ничего лучше, чем заявить, что Дмитрий Михайлов принял решение трудоустроиться в «Моглино», чтобы защищать там «интересы рабочего класса», отмечают составители рейтинга.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».