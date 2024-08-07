Выставка исторической живописи «Врата Победы» открылась в Пороховых погребах Псковского кремля

22:13, 07 августа 2024, ПАИ

Выставка исторической живописи «Врата Победы» начала свою работу в Пороховых погребах Псковского кремля. Об этом сообщается в группе «Социально-культурный центр «Троицкий» в соцсети «ВКонтакте».

На выставке представлены работы А. К. Крылова – заслуженного художника России, академика Российской академии художеств, искусствоведа, профессора кафедры живописи и композиции, руководителя мастерской церковно-исторической живописи в Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина и его ученика академика Российской академии художеств, профессора Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Константина Константинова.

Кроме работ мастера, на выставке «Врата Победы» представлены работы учеников Александра Крылова – молодых художников, обучавшихся в руководимой академиком мастерской церковно-исторической живописи, – А. Хабарова, А. Козлова, М. Максимовой, М. Карповой, И. Тупейко, Р. Шувалова, М. Кораблева, Н. Хабарова, О. Фисюкова, А. Аксенова.

Выставка продлится до 16 сентября. Часы работы с 11:00 до 18:00.