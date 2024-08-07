Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выставка исторической живописи «Врата Победы» открылась в Пороховых погребах Псковского кремля

Выставка исторической живописи «Врата Победы» начала свою работу в Пороховых погребах Псковского кремля. Об этом сообщается в группе «Социально-культурный центр «Троицкий» в соцсети «ВКонтакте».

Выставка исторической живописи «Врата Победы» открылась в Пороховых погребах Псковского кремля. Фото: организаторы

На выставке представлены работы А. К. Крылова – заслуженного художника России, академика Российской академии художеств, искусствоведа, профессора кафедры живописи и композиции, руководителя мастерской церковно-исторической живописи в Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина и его ученика академика Российской академии художеств, профессора Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Константина Константинова.

Кроме работ мастера, на выставке «Врата Победы» представлены работы учеников Александра Крылова – молодых художников, обучавшихся в руководимой академиком мастерской церковно-исторической живописи, – А. Хабарова, А. Козлова, М. Максимовой, М. Карповой, И. Тупейко, Р. Шувалова, М. Кораблева, Н. Хабарова, О. Фисюкова, А. Аксенова.

Выставка продлится до 16 сентября. Часы работы с 11:00 до 18:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 августа 2024

В Пустошке установили два новых котла для отопления
07 августа 2024

Михаил Ведерников: Каждый неравнодушный может помочь нашим соотечественникам из Курской области
07 августа 2024

Выставка исторической живописи «Врата Победы» открылась в Пороховых погребах Псковского кремля
07 августа 2024

Наталья Фёдорова проверила ход ремонта в Родинской школе
07 августа 2024

На проспекте Энтузиастов в Пскове будет закрыта одна из полос движения с 9 августа
07 августа 2024

Руководство ИЦ-1 и представители бизнес-сообщества обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества
07 августа 2024

Студентка из Пскова стала участницей летней школы инженеров энергетики будущего в Екатеринбурге
07 августа 2024

Туман прогнозируется местами по Псковской области ночью и утром 8 августа

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...