YouTube перестал работать у россиян
У части жителей России полностью перестал работать YouTube, свидетельствуют данные портала downdetector.brandanalytics.ru.
Пользователи YouTube из России уже давно жалуются на плохую работу видеохостинга. Сегодня, 8 августа, с 9:00 проблема стала массовой. По данным специалистов, у 85% пользователей из России совсем не работает YouTube, 10% также жалуются на работу приложения сервиса, 7% отмечают, что сайт видеохостинга грузит, но с перебоями.
Наличие неполадок подтверждают и другие сервисы сбоев.
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