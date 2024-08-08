YouTube перестал работать у россиян

11:41, 08 августа 2024, ПАИ

У части жителей России полностью перестал работать YouTube, свидетельствуют данные портала downdetector.brandanalytics.ru.

Пользователи YouTube из России уже давно жалуются на плохую работу видеохостинга. Сегодня, 8 августа, с 9:00 проблема стала массовой. По данным специалистов, у 85% пользователей из России совсем не работает YouTube, 10% также жалуются на работу приложения сервиса, 7% отмечают, что сайт видеохостинга грузит, но с перебоями.

Наличие неполадок подтверждают и другие сервисы сбоев.