Более 50 тысяч зрителей объединил проект «Дорога к Пушкину – наша общая дорога»
Проект «Дорога к Пушкину – наша общая дорога» объединил более 50 тысяч зрителей. Трансляция церемонии открытия культурно-просветительского проекта велась на портале культура.рф, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Проект стартовал на площадке Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино в год 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в рамках федерального проекта «Пушкинские чтения». Участие в проекте приняли ведущий на телеканале «Спас» Александр Галицкий, финалистка телепроекта «Голос» Алиса Игнатьева, руководитель федерального проекта «Рисуем победу» Владимир Головачёв и другие.
Ведущей церемонии открытия проекта выступила заместитель генерального директора Ассамблеи народов России по проектной деятельности Ирина Бабакова. В ходе мероприятия состоялось гашение марки на почтовом выпуске из серии «Великие русские писатели».
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