Ультрамарафон с забегом на 100 километров пройдёт в Псковской области

16:45, 08 августа 2024, ПАИ

Ультрамарафон Truvor Ultra Trail пройдёт в Печорском муниципальном округе Псковской области 7 сентября, сообщили ПАИ организаторы соревнований.

На ультрамарафоне будет представлено пять дистанций: 1, 10, 25, 50 и 100 километров. На данный момент на соревнования зарегистрировалось 112 участников. Наибольшее количество желающих проявили интерес к дистанции 10 километров. Пока всего шесть участников планируют преодолеть 100 километров.

Победителю забега на дистанции 100 километров вручат переходную корону Трувора, изготовленную псковским кузнецом.

Напомним, что в прошлом году дистанцию 100 километров пробежали семь спортсменов. Первое место занял Александр Ермолин, преодолевший дистанцию за девять часов 47 минут. Последней к финишу пришла Екатерина Максимова с результатом 13 часов 40 минут.

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