Количество абитуриентов ПсковГУ в этом году увеличилось на четверть

22:21, 08 августа 2024, ПАИ

Приемная комиссия ПсковГУ опубликовала сведения о зачислении на бюджетные места абитуриентов, поступающих по общему конкурсу в бакалавриат и специалитет по очной и заочной формам обучения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

По данным приемной комиссии, количество абитуриентов ПсковГУ в этом году увеличилось на четверть. В числе ребят, подавших документы в вуз, – жители 68 регионов, включая Псковскую область. Самое большое количество абитуриентов - из Ленинградской, Новгородской, Мурманской областей. Наряду с жителями России заявления на поступление в вуз подали граждане 15 стран. В их числе Республика Беларусь, Латвия, Эстония, Египет, Таджикистан, Узбекистан, Алжир и другие.

Познакомиться с документами можно здесь.

Добавим, информация о зачислении на бюджетные места в колледж ПсковГУ появится 17 августа (очники) и 23 августа (заочники), на платные места заочно – 30 сентября.