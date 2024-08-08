Мужчина-рыбак пропал в Себежском районе
65-летний мужчина из деревни Яковлево пропал в Себежском районе. С 8 августа 2024 года его местонахождение неизвестно. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза, русые волосы, короткая стрижка с проседью.
Был одет в чёрную футболку в белую полоску, синие спортивные штаны, резиновые сапоги.
С собой был рюкзак, лодка резиновая и удочки.
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