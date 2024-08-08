Мужчина-рыбак пропал в Себежском районе

23:41, 08 августа 2024, ПАИ

65-летний мужчина из деревни Яковлево пропал в Себежском районе. С 8 августа 2024 года его местонахождение неизвестно. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза, русые волосы, короткая стрижка с проседью.

Был одет в чёрную футболку в белую полоску, синие спортивные штаны, резиновые сапоги.

С собой был рюкзак, лодка резиновая и удочки.