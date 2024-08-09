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Общество

ПсковГУ за три года почти вдвое увеличил финансирование научной деятельности

ПсковГУ за три последних года почти вдвое увеличил финансирование, привлечённое на свои научные разработки и исследования. Ежегодный объём средств на эти цели составляет 110 миллионов рублей в год, что является рекордным показателем за всю историю университета, сообщает ТАСС со ссылкой на проректора по научной работе ПсковГУ Тараса Антала.

Фото: ПАИ

Научный бюджет ПсковГУ формируется из различных источников: договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также научно-исследовательских работ, гранты на проведение научно-исследовательских работ, участие в программе «Приоритет-2030».

Увеличение финансирования научной деятельности в ПсковГУ позволило учёным университета реализовать несколько проектов в сферах математического моделирования, здравоохранения, экологии, этнической демографии, изучения истории и сохранения достоверных фактов о событиях Великой Отечественной войны в рамках проекта «Без срока давности», отметил Тарас Антал.

В частности, в ПсковГУ создали первую общероссийскую базу данных по реализации в вузах России федерального проекта «Без срока давности», получили наноматериал, который ускоряет проводную передачу данных, создали линейку приборов для контроля загрязнений водоёмов, а также многое другое.

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