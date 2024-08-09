До 24 градусов тепла и грозы ожидаются в Псковской области 10 августа
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 10 августа, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а днём местами грозы. Ночью будет дуть ветер южных направлений, днём – западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём ожидается от +19 до +24. Атмосферное давление будет ниже нормы.
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