До 24 градусов тепла и грозы ожидаются в Псковской области 10 августа

11:04, 09 августа 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 10 августа, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а днём местами грозы. Ночью будет дуть ветер южных направлений, днём – западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём ожидается от +19 до +24. Атмосферное давление будет ниже нормы.