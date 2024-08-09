Суд постановил изъять из чужого пользования бомбоубежище в Пскове

11:59, 09 августа 2024, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области постановил изъять из чужого незаконного владения в пользу государства бомбоубежище, сообщили ПАИ в суде.

МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях и прокуратура Псковской области подали иск на ООО «Саднера» и ООО «Эстейт Менеджмент», чтобы истребовать в пользу России объект гражданской обороны (бомбоубежище) на улице Максима Горького в Пскове.

Ответчики возражали против удовлетворения требований и указывали на пропуск истцами срока исковой давности по заявленному виндикационному иску, настаивали, что являются добросовестными приобретателями спорного объекта.

Истцы и представитель ГУ МЧС России по Псковской области указывали, что спорное помещение является объектом гражданской обороны, имеет соответствующий статус и является государственной собственностью.

8 августа Арбитражный суд Псковской области частично удовлетворил требования иска и истребовал из чужого незаконного владения бомбоубежище.