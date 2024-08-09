Автозапчасти почти на 2,5 млн рублей пытались незаконно ввезти в Россию через Псковскую область

13:12, 09 августа 2024, ПАИ

Незадекларированные автозапчасти почти на 2,5 миллиона рублей выявили сотрудники таможенного поста ЖДПП «Посинь» в Себежском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Автозапчасти перевозили в контейнере по железной дороге из Латвии в Узбекистан. Среди множества коробок были и упаковки с незадекларированным товаром. По итогам проверки таможенники изъяли 12 600 полос из пористой резины и 1 120 бразильских воздушных фильтров.

По данному факту возбуждено дело по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ (сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве, маркировке, наименовании, весе, объёме товара). Предварительная стоимость запчастей превышает 2,4 миллиона рублей.