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Происшествия

Пожарные в Пскове предотвратили взрыв газовых баллонов во время пожара в гараже

Пожарные в Пскове предотвратили взрыв газовых баллонов во время пожара в гараже, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Здесь и далее фото пресс-службы регионального ГУ МЧС

При ликвидации пожара на площади 170 квадратных метров специалисты МЧС эвакуировали из горящего гаража семь баллонов с газом.

Благодаря оперативности пожарных удалось пресечь переход огня на соседние строения, спасён жилой дом и две постройки. Никто не пострадал.

Причину происшествия устанавливают дознаватели Госпожнадзора и специалисты испытательно-пожарной лаборатории. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

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