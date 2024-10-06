Пожарные в Пскове предотвратили взрыв газовых баллонов во время пожара в гараже

22:10, 06 октября 2024, ПАИ

Пожарные в Пскове предотвратили взрыв газовых баллонов во время пожара в гараже, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

При ликвидации пожара на площади 170 квадратных метров специалисты МЧС эвакуировали из горящего гаража семь баллонов с газом.

Благодаря оперативности пожарных удалось пресечь переход огня на соседние строения, спасён жилой дом и две постройки. Никто не пострадал.

Причину происшествия устанавливают дознаватели Госпожнадзора и специалисты испытательно-пожарной лаборатории. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.