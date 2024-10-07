Часть объектов Псковского музея закрыта на выходной
Часть объектов Псковского музея закрыта на выходной, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
В частности, для посетителей закрыты:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
– Музей-квартира В. И. Ленина;
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской;
– Музей истории города Печоры.
Но в этот день можно посетить ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох» и «Господин Псков»; Двор Постникова, где действует новая выставка «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Десять веков русской архитектуры»; палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами; Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла» и Покровскую башню.