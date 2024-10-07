Часть объектов Псковского музея закрыта на выходной

09:59, 07 октября 2024, ПАИ

Часть объектов Псковского музея закрыта на выходной, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В частности, для посетителей закрыты:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартира В. И. Ленина;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской;

– Музей истории города Печоры.



Но в этот день можно посетить ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох» и «Господин Псков»; Двор Постникова, где действует новая выставка «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Десять веков русской архитектуры»; палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами; Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла» и Покровскую башню.