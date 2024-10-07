Трёх граждан Таджикистана выдворят из России по решению гдовского суда

14:19, 07 октября 2024, ПАИ

Трех граждан Таджикистана выдворят из России по решению гдовского суда, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Трое граждан Таджикистана нарушили режим пребывания на территории России. Они обвиняются в совершении преступления по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ, уклонении от выезда из РФ по истечении определенного срока пребывания).

Суд признал иностранцев виновными в совершении административного правонарушения. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей с принудительным административным выдворением за пределы России.

До принудительного выдворения иностранные граждане помещены в Центр временного содержания иностранных граждан МВД РФ.