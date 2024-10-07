Кофе и продукты украли великолучане из магазинов

11:27, 07 октября 2024, ПАИ

Двух великолучан, которые обокрали магазины, задержали сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

4 октября около 21:00 в магазине на улице М. Кузьмина в Великих Луках задержали 60-летнего мужчину, который украл две банки кофе.

5 октября в 18:00 сигнал «тревога» сработал в магазине на улице Гагарина.

На месте росгвардейцы задержали 32-летнего гражданина, который украл из магазина продукты.

Оба великолучанина доставлены в отдел полиции, украденное у них изъяли.

По фактам хищений проводятся проверки.