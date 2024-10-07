Хозпостройка загорелась в Великолукском районе
Пожарные ликвидировали возгорание в Великолукском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Возгорание хозяйственной постройки произошло на улице Мирной в деревне Волчки.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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