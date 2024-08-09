ФК «Луки-Энергия» проведёт матч второго круга Кубка России 21 августа

13:37, 09 августа 2024, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт домашний матч второго раунда Кубка России против «Калуги» на стадионе «Экспресс» 21 августа. Матч начнётся в 18:30, сообщили ПАИ в пресс-службе великолукского клуба.

«Луки-Энергия» участвует в первенстве России среди команд второй лиги дивизиона «Б», где пока занимает 14-е место. «Калуга», в свою очередь, недавно впервые перешла в высший дивизион Второй лиги – подгруппу «Золото», где занимает шестое место после трёх игр.

Напомним, что в первом раунде Кубка России «Луки-Энергия» по пенальти обыграла «Псков», завоевав тем самым путёвку в следующий круг.

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