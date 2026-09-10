Российский теннисист Хачанов вышел в полуфинал US Open

11:23, 10 сентября 2026, ПАИ

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинальном матче его соперник – бельгиец Александр Блокс – отказался от продолжения борьбы при счёте 6:2, 7:5, 3:2 в пользу россиянина. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Ранее Блокс признался, что после игры четвёртого круга был близок к тому, чтобы сняться с турнира из-за резкой боли в ребре.

В полуфинале Хачанов встретится с Александром Зверевым из Германии, который в своём четвертьфинале переиграл нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа – 6:2, 7:5, 6:1. Для Зверева это первый выход в полуфинал US Open с 2021 года.

Во второй полуфинальной паре встретятся американцы Фрэнсис Тиафо и Бен Шелтон. Последний выбил из турнира действующего чемпиона – испанца Карлоса Алькараса. Полуфиналы пройдут 11 сентября.

30-летний Хачанов занимает 50-е место в рейтинге АТР.