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Псковский арбитр Матиеску получил назначение на матч лидера РПЛ «Краснодара»

Псковский арбитр Никита Матиеску обслужит матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и тольяттинским «Акроном». Игра пройдёт в Краснодаре 13 сентября, сообщается в группе «Арбитры Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Никита Матиеску. Фото: пресс-служба костромского «Спартака»

«Краснодар» подходит к этой игре в статусе единоличного лидера чемпионата: после семи туров команда набрала 19 очков. «Акрон» с четырьмя очками занимает 14-е место.

Для Никиты Матиеску, впервые включённого в список помощников судьи РПЛ на нынешний сезон, это назначение станет очередным в череде матчей высшего дивизиона.

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