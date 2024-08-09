Около 40 километров дороги Р-23 в Псковской области защитят слоями износа

14:52, 09 августа 2024, ПАИ

Госконтракт на устройство защитных слоёв на участке дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией с 350-го по 388-й километр в Псковской области заключило ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сообщили ПАИ в организации.

«Подрядная организация планирует приступить к работам 12 августа. Технология «Сларри-Сил», которая будет использована на участке, хорошо известна и давно применяется в России. Суть её в том, что литая эмульсионно-минеральная смесь, состоящая из щебёночно-песчаной смеси из габбро-диабазов фракции 0-10 миллиметров, вяжущей битумной эмульсии и некоторых специальных добавок в определённых пропорциях равномерно наносится на существующую асфальтовую поверхность распределителем. При этом заполняется неглубокая колея, исправляются продольные неровности, герметизируются мелкие трещины. Тем самым продлевается срок службы автомобильной дороги, улучшаются сцепные качества покрытия. Перед нанесением смеси на участке устранят имеющиеся ямы и выбоины», – рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В период ремонта – до 15 сентября – движение на участке будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Скорость ограничена до 40 километров в час. Сроки работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, не выезжать на закрытые участки и соблюдать требования временных дорожных знаков.