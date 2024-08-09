Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около 40 километров дороги Р-23 в Псковской области защитят слоями износа

Госконтракт на устройство защитных слоёв на участке дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией с 350-го по 388-й километр в Псковской области заключило ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сообщили ПАИ в организации.

Участок на карте. Изображение: «Яндекс. Карты»

«Подрядная организация планирует приступить к работам 12 августа. Технология «Сларри-Сил», которая будет использована на участке, хорошо известна и давно применяется в России. Суть её в том, что литая эмульсионно-минеральная смесь, состоящая из щебёночно-песчаной смеси из габбро-диабазов фракции 0-10 миллиметров, вяжущей битумной эмульсии и некоторых специальных добавок в определённых пропорциях равномерно наносится на существующую асфальтовую поверхность распределителем. При этом заполняется неглубокая колея, исправляются продольные неровности, герметизируются мелкие трещины. Тем самым продлевается срок службы автомобильной дороги, улучшаются сцепные качества покрытия. Перед нанесением смеси на участке устранят имеющиеся ямы и выбоины», – рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В период ремонта – до 15 сентября – движение на участке будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Скорость ограничена до 40 километров в час. Сроки работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, не выезжать на закрытые участки и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 августа 2024

Второй слой асфальта укладывают на проспекте Энтузиастов в Пскове
09 августа 2024

Около 40 километров дороги Р-23 в Псковской области защитят слоями износа
09 августа 2024

Самую нерабочую схему для лечения отравления назвала псковский врач
09 августа 2024

И. о. главврача Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева станет гостьей программы «Анамнез»
09 августа 2024

Назначен новый прокурор Бежаницкого района
09 августа 2024

За непостановку на воинский учёт в России теперь будут лишать гражданства
09 августа 2024

До 24 градусов тепла и грозы ожидаются в Псковской области 10 августа
09 августа 2024

Ленинградский вокзал в Москве закроют на реконструкцию 11 августа

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...