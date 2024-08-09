Дети из 28 регионов России вошли в команду пятой арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний – 2024»

15:43, 09 августа 2024, ПАИ

Участники пятой арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний» отправятся к Северному полюсу 13 августа. Экспедиция приурочена к 65-летию атомного ледокольного флота, сообщили ПАИ организаторы мероприятия.

В ней примут участие победители открытого конкурса проекта «Ледокол знаний», финалисты всероссийского конкурса «Большая перемена» и участники движения «Юниоры Росатома», победительница просветительского проекта «Атомный урок – 2023» Лидия Селиверстова и её ученица. Всего в команду пятой арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний – 2024» вошли дети из 28 регионов России.

В этом году впервые к экспедиции присоединятся зарубежные участники. Ими станут десять детей из стран, где Росатом развивает атомные технологии. Это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Армения, Китай, Монголия, Индия, ЮАР и Венгрия.

Псковскую область представит школьница из Пскова Дарья Семёнова, которая отправится на Северный полюс в составе пятой арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний – 2024».

17 августа участники экспедиции доберутся до точки назначения. Они доставят на Северный полюс флаги своих регионов и стран. А также станут первыми слушателями цикла лекций «Самый северный лекторий» от российского общества «Знание» и познакомятся во время рейса с технологиями и достижениями атомной промышленности, а также с продуктами «Росатома». Вместе с этим им расскажут о карьерных возможностях для молодёжи. 22 августа они вернутся в порт Мурманска.

Интеллектуальным партнёром проекта выступает российское общество «Знание». Во время экспедиции будет сниматься документальный реалити-сериал, цикл лекций «Самый северный лекторий», а также для участников проведут серию кинопоказов и интеллектуальных игр.

Напомним, что научно-просветительский проект «Ледокол знаний» организован сетью информационных центров по атомной энергии при поддержке «Росатома».