Сквер на Екатерининской площади благоустроили в Новоржеве

15:57, 09 августа 2024, ПАИ

Сквер на Екатерининской площади благоустроили в Новоржеве в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Сквер стал победителем рейтингового голосования по отбору территорий для благоустройства в 2023 году. Площадку оградили, уложили тротуарную плитку, а также поставили скамейки и урны. Вместе с этим установили уличное освещение. На зелёной зоне высажены туи.

Кроме того, в администрации Новоржевского муниципального округа сообщили, что на сэкономленные в ходе реализации проекта средства рабочие посеяли газон и установили дополнительные вазоны с цветами.

При этом благоустройство территории продолжится и в 2025 году. Вторая очередь проекта стала победителем народного голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году.

Напомним, что в прошлом году было благоустроено более 40 территорий в Псковской области. Регион участвует в проекте с 2019 года. За пять лет приведено в порядок свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых. По решению президента РФ Владимира Путина федеральный проект продлён до 2030 года.