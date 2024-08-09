Второй слой асфальта укладывают на проспекте Энтузиастов в Пскове

15:46, 09 августа 2024, ПАИ

Укладка второго слоя асфальта началась на проспекте Энтузиастов в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Окончена фрезеровка изношенного слоя и проложен выравнивающий слой на участке от улицы Ипподромной до улицы Звёздной. Продолжается подготовка к асфальтированию «народной тропы» от Сиреневого бульвара до магазина, а также парковки рядом с ним», – рассказал Борис Елкин.

Контракт заключён на 2025 год, но подрядчик планирует завершить работу в текущем году. Ремонт проводится по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги», отметил глава Пскова.