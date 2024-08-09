Интерактивная программа «Смех – дело серьёзное» прошла в псковской библиотеке
Интерактивная программа «Смех – дело серьёзное», посвящённая 130-летию со дня рождения русского писателя Михаила Зощенко, прошла в детской экологической библиотеке «Радуга» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
Особое внимание читателей обратили на цикл автобиографичных рассказов «Лёля и Минька» – это весёлые, но заставляющие задуматься о добре и зле, правде и лжи, чрезмерном эгоизме и любви к близким приключения брата и сестры. Кроме этого, это истории о взаимоотношениях в семье.
Свои знания ребята показали в играх «Угадайка», «Собери название» и викторине. Победители получили памятные призы.
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09 августа 2024
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