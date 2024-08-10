Четыре сына, 15 внуков и правнуков: супруги из Палкинского района отпраздновали 50-летие совместной жизни

08:35, 10 августа 2024, ПАИ

50-летие совместной жизни отмечают супруги Валентин и Любовь Трофимовы из деревни Боровики Палкинского района, пишет газета «Льновод».

Семейную пару поздравили глава Палкинского района Ольга Потапова и глава Палкинской волости Антонина Михайлова.

Валентин и Любовь Трофимовы переехали в палкинскую деревню из Эстонии в 1992 году. Трудились в колхозе «Путь пахаря», Валентин – сварщиком, водителем, Любовь – заведующей фермой, затем работала в бухгалтерии. У них четверо сыновей и 15 внуков и правнуков.

Супругам вручили приветственный адрес и цветы, а также памятный подарок.