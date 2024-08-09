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Общество

В Пушкиногорье продолжает свою работу фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого»

В Пушкинских Горах для 47 учеников балетных школ России состоялся мастер-класс сегодня, 9 августа. Среди участников занятия были ребята из Донецка. Мастер-класс провела Юлия Махалина, прима-балерина Мариинского театра, обладатель премий «Золотой софит», Benois de la Danse, народная артистка России. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

​В Пушкиногорье продолжает свою работу фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого». Фото здесь и далее: «Пушкинский край»

«Это замечательные, талантливые дети, пытливые, у них целеустремленные глаза. Я уверена, что каждый из них достигнет определенного результата. Я хочу им пожелать не торопить события. Балет – это системная работа, здесь не может быть быстрого результата. Нужно запастись терпением и относиться к себе именно как к исполнителю, не ждать больших наград, больших похвал. Нужно адекватно оценивать себя, не преувеличивать, но и не уменьшать свои достоинства. Нужно знать свои преимущества и, конечно, работать над ошибками», – рассказала Юлия Махалина.

Фестиваль продолжит свою работу 10 августа. В 18:00 в Научно-культурном центре состоится концерт «Дети для детей», в котором будут заняты учащиеся балетных школ России. В фойе большого зала уже открыта фотовыставка «Ученик. Артист. Учитель», познакомиться с которой можно бесплатно.

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