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Общество

Александр Котов поздравил псковичей с Днём физкультурника

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днём физкультурника, который отмечают сегодня, 10 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Этот праздник по праву считает своим огромное количество людей – все те, кто не мыслит себя без здорового движения. Регулярное присутствие в жизни физкультуры и спорта определяет наш образ мышления, а значит, и судьбу. Через спортивные занятия человек совершенствует не только свою физическую форму, но и гармонизирует состояние души – становится более осознанным, целеустремлённым, успешным», – подчеркнул спикер областного Собрания.

В Псковской области вовлечение людей всех возрастов в здоровый образ жизни является одним из приоритетов региональной политики. Ежегодно проводится множество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, на поддержку спортивных федераций выделяются средства областного бюджета. В Пскове и в районных населённых пунктах строятся и реконструируются объекты для разных видов активного времяпровождения – стадионы, ФОКОТы, бассейны, скейт-парки, комплексы для воркаута, спортплощадки во дворах, отметил Александр Котов.

«Наша общая задача – ежегодно расширять спортивную инфраструктуру и приобщать как можно большее количество жителей Псковской области к спорту и физкультуре», – подчеркнул политик и пожелал жителям региона здоровья, активности, бодрости, хорошего настроения и спортивных достижений.

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