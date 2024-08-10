День физкультурника празднуют сегодня в России

08:29, 10 августа 2024, ПАИ

День физкультурника отмечают в России во вторую субботу августа, в этом году его празднуют 10 августа, сообщает calend.ru.

Всесоюзный день физкультурника учредили постановлением СНК СССР, которое было принято летом 1939 года. Широкое распространение праздник получил в 1930-х годах, в первые десятилетия советской власти, когда коммунистические пропагандисты внедрили лозунг: «В здоровом теле – здоровый дух».

Сегодня в России физическая культура и спорт признаются важнейшим направлением социальной политики государства. Пропаганде спорта и здорового образа жизни уделяется огромное внимание. Каждый год в стране проводят более 700 массовых физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе «Кросс нации», «Лыжня России», спартакиады и многое другое.

Отметим, что в Псковской области в честь праздника пройдёт серия спортивных мероприятий. В частности, в Пскове на стадионе «Машиностроитель» в 10:30 начнётся шахматный турнир по блицу, а в 12:00 – чемпионат и первенство Псковской области по баскетболу 3x3.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».