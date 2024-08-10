ФК «Псков» сыграет сегодня с футболистами из Карелии

09:09, 10 августа 2024, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» сыграет против команды «ГУОР-Карелия» в рамках чемпионата Северо-Западного федерального округа сегодня, 10 августа. Матч начнётся в 14:00 на стадионе «Машиностроитель», сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

В настоящий момент ФК «Псков» занимает третье место в турнирной таблице, «ГУОР-Карелия» находится на четвёртой строчке таблицы.

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