Диетолог рекомендовала людям с лишним весом добавить в рацион важный продукт

10:34, 10 августа 2024, ПАИ

Людям, которые борются с избыточной массой тела, стоит включить сёмгу в свой рацион, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на кандидата медицинских наук, диетолога Екатерину Бурляеву.

По её словам, в сёмге содержится много полезных микроэлементов и витаминов. Так, в 100 граммах продукта более 100% от суточной потребности хрома, который помогает контролировать аппетит. Также в рыбе содержится большое количество селена, который нормализует работу щитовидной железы и участвует в синтезе тестостерона, способствующего снижению массы тела.

В день стоит съедать не более одного-двух тонких кусочков сёмги, поскольку продукт высококалорийный, уточнила диетолог. Есть рыбу лучше всего на завтрак или в первой половине дня, сочетая с овощами.