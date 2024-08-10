Трое жителей Псковской области лишились доступа к «Госуслугам» после общения с мошенниками

14:50, 10 августа 2024, ПАИ

Трое жителей Псковской области лишились доступа к «Госуслугам» после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, 29-летнему псковичу позвонил неизвестный и представился сотрудником сотовой компании. Он сообщил псковичу о необходимости продлить договор обслуживания сотовой связи. Во время диалога молодой человек назвал свои персональные данные и код из SMS-сообщения. В итоге мошенник смог получить доступ к личному кабинету псковича на «Госуслугах» и заблокировал аккаунт.

Аналогичные звонки поступили 30-летнему великолучанину и 40-летней жительнице Новоржевского района. Они также сообщили необходимые злоумышленникам данные и лишились доступа к личным кабинетам на «Госуслугах».

По всем фактам возбуждены уголовные дела, расследования продолжаются, уточнили в пресс-службе.