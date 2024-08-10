Праздничным шествием прошли печеряне

16:54, 10 августа 2024, ПАИ

Праздничным шествием прошли печеряне от стелы на улице Псковской до площади Победы, где состоялся концерт «С днём рождения, любимый город», посвящённый Дню города Печоры и 80-летию освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, пишет газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»

















Напомним, что конкретной даты завершения строительства крепости в Печорах в летописях не нашли, только 1565 год. Хотя в пещерах песчаного холма у ручья Каменца монахи-пустынножители жили задолго до этого, а в 1473 году возник пещерный монастырь, который в XVI веке был обнесён крепостной стеной. С самого основания Печорская крепость стояла на страже Отечества в течение целых 140 лет, отражая набеги поляков, литовцев и шведов. При этом Псково-Печерский монастырь ни разу не был закрыт.